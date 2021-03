Un autobus dell’ANM è sprofondato in una voragine apertasi nel manto stradale mentre effettuava servizio sulla linea 128 a Napoli. L’episodio è avvenuto nella mattinata dell’8 marzo. Il bus stava percorrendo Via Aniello Falcone al rione Vomero quando all’improvviso sotto la ruota posteriore destra si è aperta una profonda buca tra lo spavento generale.

“E’ successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato” – ha dichiarato Marco Sansone, responsabile dell’Unione Sindacale di Base. “Il manto stradale, rattoppato male ha ceduto improvvisamente – ha aggiunto – tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito”.

Sul posto sono intervenute tempestivamente ambulanze per prestare eventuale soccorso e le forze dell’ordine che hanno raccolto le prime testimonianze ed effettuato i rilievi del caso.

Restano da chiarire ancora le cause che hanno determinato una siffatta situazione e se il dissesto si sia generato improvvisamente o se ci fossero già in precedenza sull’asfalto segui premonitori.

Per i passeggeri che si trovavano sul veicolo solo tanta paura scatenata dal timore che la strada potesse aprirsi ulteriormente inghiottendo in breve tempo il mezzo di trasporto ed i suoi occupanti.