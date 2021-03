Sfortuna nerissima per Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Per lui la stagione è finita.

Ghoulam è dovuto uscire anzitempo ieri sera nel match tra Napoli e Bologna. Inizialmente si era pensato a un infortunio muscolare, ma poi è stato chiaro che ad essere interessato fosse il ginocchio. Le visite effettuate oggi a Villa Stuart hanno confermato la brutta notizia. In giornata sarà sottoposto all’operazione.





Impossibile non pensare alla sfortuna per questo ragazzo. Da quasi tre anni e mezzo sta vivendo un calvario senza fine per via dei guai fisici. È di novembre 2017, proprio nel pieno della sua esplosione come uno dei terzini migliori in Europa, la rottura del crociato dell’altro ginocchio, il destro.

Dopo l’operazione e la riabilitazione, al primo giorno di allenamento un’altra tegola: frattura della rotula dello stesso ginocchio e altro lungo stop.







Dopo quel doppio intervento Ghoulam non è stato più lo stesso. E infatti negli anni successivi è sempre risultato ai margini dei progetti tecnici di Ancelotti prima e Gattuso poi. Proprio nelle ultime settimane era arrivata la fiducia da parte del mister, che lo ha schierato per tre volte titolare, e lui lo ha ripagato con prestazioni degne del vecchio Ghoulam. Adesso invece la nuova, ennesima doccia fredda.

La stagione per lui è finita. L’augurio è che non sia finita la sua carriera, anche se purtroppo sarà molto improbabile rivederlo ad alti livelli.

Salvatore Emmanuele Palumbo