Seconda gara del 2021 per Luigi Ferraiuolo e secondo posto nella Finale di Casaluce, pista molto tecnica e con tante curve che però non ha trovato il giovane pilota impreparato.

Luigi è rimasto al terzo posto per parecchi giri, allungando poi sul finale dove è riuscito a superare l’avversario che era davanti a lui, strappandogli la seconda posizione.







Quarto posto invece nella Prefinale dove ha brillato inanellando diversi giri veloci.

Per i piloti, soprattutto i più giovani, non è facile correre in questo periodo, manca l’affetto e il supporto del pubblico (le gare di Casaluce erano a porte chiuse), manca il sostegno dei genitori (è permesso un solo accompagnatore nei box) e manca il “fare gruppo” con gli altri piloti che prima di ogni altra cosa sono amici.