E’ rivolta contro l’accensione di fuochi per bruciare erba e sterpaglie nei giardini privati. La protesta giunge da via Principe di Piemonte, nella frazione Bomerano, dove nell’ultimo fine settimana i residenti hanno deciso di allertare i vigili. La storia è sempre la stessa. Contadini che decidono di bruciare le sterpaglie dei propri terreni a qualsiasi ora del giorno. L’ultimo episodio risale a domenica pomeriggio, che ha sollevato un vero e proprio polverone.







“Sono già diverse che tutto ciò accade – afferma un residente – è una situazione davvero intollerabile, abbiamo a che fare con gente senza rispetto per l’ambiente e per i vicini”. Il fumo si è esteso nell’intera zona di Bomerano. “Ormai è una causa persa – afferma un altro cittadino – Abbiamo allertato diverse volte i vigili, spesso già intervenuti.







Ma il giorno dopo il problema si ripresenta puntualmente, come se nulla fosse accaduto. Non sappiamo più a chi rivolgerci per mettere fine a questa situazione, tutto ciò è assurdo”.

Analoghe segnalazioni sono giunta anche ai vigili di Gragnano e Pimonte, dove soprattutto nell’ultimo fine settimana sono stati tanti gli incendi di sterpaglie e oggetti vari all’interno di giardini e appezzamenti privati di terreno.