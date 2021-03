Apre nella città di San Giorgio Pizzeria “400 GRADI”, in via Giovanni XXIII , di Arturo Narangio.

Un giovane sangiorgese coraggioso che, dopo aver lavorato a Miami, New York e Milano per la storica Pizzeria Sorbillo, ha deciso di tornare nella sua città per portare l’arte della pizza, utilizzando solo prodotto nostrani.













Arturo ha deciso di investire in un momento molto difficile per le attività produttive e di aprire la sua attività ieri, nonostante fosse il primo giorno di lockdown per la Campania.

Un gesto che è un forte segnale di speranza per tutti.

Ovviamente la pizzeria 400 Gradi lavorerà con l’asporto e domicilio cosa che in questo periodo è possibile fare.

“Sosteniamo le nostre attività e le nostre eccellenze – conclude il sindaco Zinno – scelte come quelle di Arturo danno il segno della speranza e della forza della nostra comunità”.