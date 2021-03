Fioccano multe e sanzioni a Castellammare di Stabia dove sono stati ben 5 gli esercizi commerciali sanzionati a causa il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid previste dall’ordinanza sindacale.

I controlli serrati sono partiti da qualche settimana, in particolare dopo il boom di contagi che ha visto peggiorare la situazione già critica della città stabiese.







Grazie a quest’ulteriori sforzi da parte della polizia, coordinata dal comandante Antonio Vecchione e dal tenente Donato Palmieri, sono state trovate 5 attività commerciali che hanno violato le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale, 2 delle quali sono state chiuse per 5 giorni.

La polizia nella giornata di oggi ha inoltre anche multato 12 persone per il mancato utilizzo della mascherina.









Con l’entrata in vigore della zona rossa e delle misure restrittive, arriva anche un’ulteriore stretta per l’ordine pubblico e la sicurezza, che andrà avanti nei prossimi giorni con specifici controlli a campione per verificare il rispetto dell’isolamento domiciliare da parte dei cittadini positivi al Covid.

Dall’amministrazione stabiese si conferma la linea dura verso chi viola le regole come conferma lo stesso sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino: “La linea della tolleranza zero continuerà a rappresentare il nostro punto fermo, per la tutela della salute di tutti i cittadini”.

Ivano Manzo