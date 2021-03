Si rinforza la protezione civile abatese, con l’ingresso di 58 nuovi volontari. Tutto ciò, avviene in uno dei momenti storici più difficili per la città abatese, a causa dell’emergenza pandemica che vede circa 350 attualmente positivi. Le 58 istanze per il reclutamento di volontari per la Protezione Civile sono giunte nei giorni scorsi al Comune, già esaminate ed approvate a seguito dei colloqui presieduti da Marianna Calabrese (responsabile del gruppo di coordinamento di protezione civile) e dall’assessore al ramo Carlo Coppola.





“Una comunità composta da uomini e donne appartenenti ad una varia fascia d’età, ha risposto all’appello urgente di supporto operativo – afferma il sindaco Ilaria Abagnale – sentendosi pronti ad intervenire in tempi rapidi in situazioni di emergenza per consegnare beni di prima necessità, assicurarsi che nessuno sia lasciato solo in città, affiancarsi alle forze dell’ordine, aiutare dove c’è bisogno anche in situazioni ancor più gravi. Cinquantotto persone si son mostrate disposte a scendere in campo per proteggere il proprio territorio e le persone che vi abitano.





Con lo sviluppo della cultura di protezione civile intesa non solo come soccorso, ma anche come attività di prevenzione e supporto alla popolazione – continua il primo cittadino – si è rafforzato e valorizzato il ruolo del volontario, ed è su questa forte considerazione che abbiamo su ciascuno di essi che vogliamo dare il nostro più caro benvenuto ai nuovi componenti della squadra. Il supporto del gruppo è ora fondamentale. Affrontiamo questo male, insieme siamo più forti”.