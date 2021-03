Forse è stata la pioggia, forse non c’è stato il giusto assetto del kart, forse è mancato il feeling con la pista, quello di Casaluce è stato per Stefano Norelli un fine settimana purtroppo sottotono, con solo un nono posto in Prefinale e un ultimo in Finale a causa di un contatto.

Alla partenza di Gara 2 Stefano era riuscito a superare 3 piloti e faceva ben sperare ma un contatto lo ha proiettato in fondo al gruppo, finendo ultimo.







Più fortunato il fratello Francesco Norelli del FPK Racing Team che ha ottenuto un ottimo terzo posto nella gara finale. Francesco ha combattuto col coltello fra i denti per tutta la gara, recuperando posizioni su posizioni fino ad arrivare sul podio.

Grande carattere il ragazzo!

Originari di Campobasso per i fratelli Norelli si è trattato della seconda gara del 2021 nel Campionato Regionale ACI della Campania di Kart che, causa restrizioni Covid, non sarà un anno facile per team e piloti.