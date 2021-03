Emergenza Covid, a Giugliano varate nuove misure urgenti per il contenimento del contagio. Il sindaco Pirozzi chiude piazze, spiagge, villa comunale e il mercato del giovedì.

Minori in strada dopo le ore 18 solo se accompagnati. Misure in vigore da giovedì 11 a domenica 21 Marzo 2021.

“Fino a pochi giorni fa eravamo abbondantemente sotto il livello di allarme della Regione, lo abbiamo appena superato e interveniamo subito per frenare la diffusione del contagio. Ci preoccupa il trend e dobbiamo fare tutti assieme un altro piccolo sacrificio per tutelare la salute dei cittadini”, dice il sindaco Nicola Pirozzi.

Provvedimenti discussi assieme ai membri del Centro operativo comunale (COC).

Ecco il dettaglio delle “Misure urgenti per il contenimento del contagio” in vigore da giovedì 11 a domenica 21 Marzo 2021 contenute nella ordinanza sindacale n.19 del 10 marzo 2021 (sul sito istituzionale).







MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

– Obbligo di indossare la mascherina (deve coprire dal mento al di sopra del naso e indossarla in maniera scorretta configura quale inottemperanza alle prescrizioni anticovid).

– Non si possono consumare cibi e bevande in strada. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Giugliano in tutte le ore del giorno è fatto divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche e non data l’incompatibilità di tale azione con l’uso della mascherina.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere. Il consumo delle sopra citate bevande perpetrato da tre o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.







PUBBLICI ESERCIZI

– No asporto, ma consegna a domicilio, dalle ore 18:00 alle ore 5.00 del giorno seguente, nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

– No sedute esterne (dovranno essere ritirate, ove possibile, all’interno di locali chiusi ovvero rese inservibili tramite ad esempio catenelle, nastri, pannelli);

– Obbligo di esporre cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

MINORI DI ANNI 18 Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, fino a nuova disposizione, è’ fatto divieto ai minori di anni 18 di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l’accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.







Si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute).

PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 è interdetto l’accesso al pubblico in tutte le piazze e alla villa comunale; È consentito l’accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti.

È vietato lo stazionamento di due o più persone su Via Giacinto Gigante e sui marciapiedi di Via Vittorio Veneto. Nei giorni di sabato e domenica per l’intera giornata è interdetto l’accesso a tutte le spiagge del territorio.

MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE

È sospeso il mercato settimanale del giovedì per il giorno 11 e 18 Marzo; È vietata l’attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, di operatori provenienti da altri comuni.