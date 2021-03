I giovani scrivono a De Magistris: vogliamo il forum metropolitano.

Che l'emergenza sanitaria non sia un freno ma la nuova normalità a cui siamo costretti, per proseguire pienamente la vita alla luce delle sfide che ci attendono nei prossimi anni.

“È giunto il momento, nonostante l’emergenza sanitaria, di proseguire il percorso di attuazione del forum dei giovani della città metropolitana”.

In queste poche parole la sintesi della missiva indirizzata a Luigi De Magistris da parte di ventiquattro coordinatori dei forum dei giovani dei comuni napoletani.

“Dopo tre anni dalla prima riunione e dopo un anno e mezzo dall’approvazione – affermano i delegati nella lettera – ancora non ci sono date certe per l’assemblea elettorale, dunque per la partenza ufficiale del forum metropolitano”.

L’organismo del forum è un fondamentale strumento di programmazione e di partecipazione della realtà giovanile del nostro territorio.

Si pone l’obiettivo di rappresentare il contributo giovanile sugli indirizzi politici dell’ente, favorendo il raccordo tra le aggregazioni dei giovani e le istituzioni locali, e promuovendo progetti, iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile.

Lo statuto metropolitano stabilisce che l’ente sostiene e promuove lo sviluppo di buone pratiche nella vita politica, sociale, culturale.

Il tema della partecipazione giovanile e della rappresentanza dei giovani nel dibattito politico è decisivo, per favorire la crescita delle nuove generazioni, per consolidare la vita democratica, per incrementare sviluppo e giustizia sociale.

“Ci convochi, anche a distanza!” è il grido dei giovani che non vogliono continuare ad essere schiavi di continui rimandi.

Che l’emergenza sanitaria non sia un freno ma la nuova normalità a cui siamo costretti, per proseguire pienamente la vita alla luce delle sfide che ci attendono nei prossimi anni.

