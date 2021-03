Risale al giorno 9 marzo l’ultimo aggiornamento dei dati elaborati dal Centro Operativo Comunale sull’andamento dei contagi in città. I numeri non sono confortanti si è riscontrata una notevole crescita della curva epidemiologica che attualmente presenta 326 positivi di cui 3 ricoverati a fronte di 24 guarigioni. Si registrano purtroppo 2 decessi.







Il sindaco Gianluca Del Mastro si è detto fortemente preoccupato per l’aumento dei positivi in città nonostante le misure adottate che hanno visto la chiusura di scuole, parchi pubblici e attività di ristorazione. Non sempre i caschi bianchi del Comandante Maiello riescono a gestire i trasgressori e ad effettuare controlli serrati su un territorio che ha un estensione di 12 kmq. Così il primo cittadino anticipa che a breve verrà ripubblicata l’ordinanza che vieterà ai minori di uscire per strada nelle ore pomeridiane e serali senza essere accompagnati da un maggiorenne.

Nonostante le norme di prevenzione ancora oggi non mancano assembramenti soprattutto di giovani.







Il boom dei contagi ha spaventato gli amministratori locali. Il primo cittadino ha scritto al prefetto di Napoli Marco Valentino, chiedendo un intervento istituzionale importante, più risorse e forze sul campo, magari anche i militari in città per gestire i furbetti delle restrizioni e per effettuare controlli serrati su tutto il territorio.

Il sindaco Del Mastro dichiara nella sua lettera al Prefetto ”La nostra città si è dotata di un importante centro vaccinale, che da oggi 10 marzo funziona a pieno ritmo. Auspichiamo che tutto questo impegno non vada perso e che il supporto di altri uomini è mezzi possa contenere questa nuova, speriamo ultima, ondata pandemia”.

Cinzia Porcaro