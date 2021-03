Nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus sul territorio cittadino sono state adottate con la firma di una nuova ordinanza restrittiva dal sindaco Ciro Buonajuto.

Chiusi al pubblico gli uffici comunali, la biblioteca, i centri anziani e sospese le attività sportive presso lo stadio comunale Solaro. I cittadini che dovranno contattare gli uffici comunali lo potranno fare tramite mail o Pec.





Chiusi anche i parchi comunali e interdetto nel fine settimana anche l’accesso al molo Borbonico: “Il parco inferiore di Villa Favorita, luogo straordinario, inevitabilmente – afferma Buonajuto – provoca assembramenti. Ho previsto la chiusura del molo Borbonico, perché la bellezza crea assembramenti”.

“Ho provveduto a firmare un’ordinanza che prevede misure più stringenti rispetto alla zona rossa – ha spiegato il sindaco – per scongiurare sempre di più assembramenti. Ancora questa mattina nonostante i divieti c’erano troppe persone in giro soprattutto anziani, soggetti maggiormente a rischio contagio, ma anche giovani. Non possiamo chiudere le scuole e poi lasciare i ragazzi in strada”.





Tra i provvedimenti che andranno in vigore con la firma dell’ordinanza, anche il contingentamento degli accessi al Cimitero comunale solo nei fine settimana: “Non è possibile che per andare a salutare un nostro caro mettiamo a rischio chi ci aspetta a casa”, aggiunge il primo cittadino. Sospeso anche il pagamento per la sosta nelle strisce blu.

Il sindaco di Ercolano, che ha annunciato le nuove misure con una comunicazione video ai suoi concittadini, ha infine concluso: “Sono consapevole che siamo tutti stanchi di questa situazione, ma questo è ancora il momento della responsabilità e del rispetto delle regole”.