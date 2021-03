Risale al giorno 10 marzo la protesta partita dalle associazioni di categoria Sic (Servizi Infanzia Campania), Confapi Scuole Paritarie Campania e dell’associazione Scuole Aperte Campania che hanno denunciato in un comunicato stampa una contraddizione riscontrata in una norma contenuta nel dpcm del 2 marzo che ha portato alla chiusura delle scuole private per l’infanzia in Campania.

Le ludoteche non risultano nell’elenco delle attività a rischio presente nel dpcm del 2 marzo per cui nella Regione Campania in zona rossa è stata predisposta la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi e gli asili statali e paritari, che fino a quella data avevano svolto normalmente l’attività didattica, ma non delle ludoteche.





Inoltre, come si evince dal comunicato di protesta, è stata negata agli asili e i nidi paritari, che si rivolgono ad un’utenza che va dai 0 ai 6 anni, la possibilità di poter attivare all’interno delle proprie strutture centri ludico-ricreativi.

È scoppiata la polemica-denuncia social diventata subito virale dettata dalla rabbia dei titolari di nidi e scuole private, che si sono adoperati anche in investimenti privati per l’acquisto di dispositivi di protezione e distanziamento, e che hanno sentito discriminato l’intero comparto.





I presidenti d’associazione Katia Mascolo(Sic) Valentina Ercolino (Confapi) e Palmira Pratollo (Scuole Aperte Campania) si sono unite denunciando l’irregolarità della norma alle istituzioni regionali.

Il Governatore Vincenzo De Luca ha accolto la denuncia delle categorie delle scuole paritarie per i bambini dai 0 ai 6 anni e vista la delicata situazione epidemiologica in cui versa la Campania, già in zona rossa, ha predisposto nuovi divieti e chiusure nella ordinanza pubblicata il giorno 10 marzo. Il nuovo provvedimento siglato De Luca che entrerà in vigore a partire da oggi 11 marzo e fino al 21 marzo, ha stabilito che vanno chiusi i parchi urbani, le ville comunali, i giardini pubblici, le piazze e i lungomari, saranno sospese altresì le attività delle ludoteche oltre allo stop per i mercati e le fiere.

Cinzia Porcaro