Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato un’ordinanza che stabilisce, dal 12 al 21 marzo 2021, la sospensione del mercato settimanale del venerdì, relativamente alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

La decisione giunge dopo che in giornata era arrivata la precisazione della Regione Campania in merito all’ultima ordinanza, la numero 8, pubblicata ieri e relativa, tra l’altro, alla chiusura di piazze, lungomari ed appunto aree mercatali.





In merito alla chiusura dei mercati, si precisa nella comunicazione regionale “a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021: che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Nella comunicazione del giorno precedente la chiusura scattava il 12 marzo.

Quindi, nonostante le precisazioni della Regione Campania, domani a Torre Annunziata non ci sarà il mercato settimanale per ordinanza sindacale.