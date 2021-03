Ancora un “coup de théâtre” di Fabrizio Corona che quando ha saputo che dovrà tornare in carcere, ha reagito con atti di autolesionismo. Il suo ritorno in carcere è stato deciso dai Magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Milano che hanno accertato la violazione, in più occasioni, delle disposizioni dei giudici durante la detenzione domiciliare. Dovrà scontare altri nove mesi in carcere.







“Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”. Così l’ex agente fotografico, venuto a conoscenza della decisione dei giudici, si è ferito alle braccia e ha postato su Instagram una foto col viso insanguinato con queste parole: “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”.







Corona, tre giorni fa, aveva chiesto, tramite una comunicazione scritta, davanti ai giudici milanesi, di rimanere ai domiciliari, per continuare a curare la sua patologia psichiatrica e la sua tossicodipendenza.

Per la cronaca l’ex fotografo dei vip si è ferito lievemente alle braccia. Presso la sua abitazione sono prontamente intervenuti gli agenti della Questura che hanno supportato il lavoro degli operatori del 118 che gli hanno prestato i primi soccorsi. Urla contro gli agenti che cercavano di calmarlo, ma alla fine lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all’Ospedale di Niguarda in codice verde.