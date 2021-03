Il Comune di Saviano aderisce e sostiene lo Sportello Amianto Nazionale offrendo al cittadino un’assistenza a 360 gradi in materia di amianto. Sul sito istituzionale il link dove è possibile trovare tutte le informazioni ed essere guidati nell’approccio e nella risoluzione di qualsiasi problema legato all’amianto.





I cittadini, anche attraverso un numero verde, potranno ricevere assistenza totale su argomenti sia tecnici, sia giuslavoristici, sia sanitari in materia di amianto: bonifica da fare, capire quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto, oltre che fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri.

Anche per lo smaltimento è possibile contattare lo sportello e descrivere l’intervento, il servizio genererà immediatamente una “Call” (richiesta di offerta), comunicando per l’esigenza segnalata i possibili bonificatori in area provinciale o regionale in regola con la categoria di smaltimento ed automaticamente segnalate all’albo gestori ambientali del Ministero dell’Ambiente.







“L’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Vincenzo Simonelli – ha inteso dimostrare la propria consapevolezza del problema che rappresenta l’amianto, tenuto anche conto che risorse e competenze comunali da sole non possono risolverlo. Siamo convinti che sia necessaria un’azione coordinata e professionale che possa determinare una svolta nella lotta all’amianto e Sportello Amianto Nazionale certamente è una opportunità per la nostra comunità”.