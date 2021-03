Con l’approssimarsi della bella stagione e nella speranza di poter riavviare il motore economico strettamente correlato al comparto turistico, i sei sindaci della penisola sorrentina si sono attivati rispondendo in modo propositivo alla richiesta di Gennaro Sosto.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, per accelerare le vaccinazioni anche in vista del quantitativo cospicuo che dovrebbe giungere in zona al più tardi tra 30 giorni, ha chiesto ai medici locali di confermare la propria disponibilità come volontari o sotto forma di lavoro straordinario per affiancare le unità già presenti ed operative sul posto e potenziare così la campagna vaccinale.





Nell’intento del dirigente dell’Asl quello di vaccinare il maggior numero di cittadini nel più breve tempo possibile, proseguendo le vaccinazioni anche di notte, come sta accadendo già in America.

Il primo medico a rendersi disponibile in tal senso è stato Vincenzo Iaccarino (nella foto) che oltre ad essere il sindaco di Piano di Sorrento è anche medico in servizio presso l’Ospedale di Sorrento.





Molti altri medici e infermieri in servizio presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia e il De Luca e Rossano di Vico Equense hanno risposto favorevolmente all’appello lanciato da Sosto.

I sindaci della costiera, dal canto loro, non solo hanno accolto positivamente la richiesta di Sosto, ma l’hanno approvata e sostenuta. Un’accelerazione della campagna vaccinale potrebbe significare per tutta la costiera la copertura dei lavoratori impegnati nel comparto turistico e la possibilità di offrire ai turisti una penisola Covid free.