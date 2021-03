In riferimento alla volontà dell’ Amministrazione comunale di non sospendere il servizio di sosta a pagamento, “strisce blu”, sul territorio di Torre del Greco, per il periodo di vigenza della cosiddetta “zona rossa”, si precisa che la decisione è stata assunta anche alla luce dell’ultimo analogo provvedimento governativo che ha interessato la città e la Campania nel periodo di ottobre-novembre 2020.







Sia la precedente istituzione di “zona rossa”, sia quella attuale, infatti – si è ritenuto – non possano equipararsi, negli effetti, a quella del primo vero lock-down di Marzo dello scorso anno, dove realmente si è assistiti alla serrata delle attività commerciali.

Così nella considerazione che, eccezion fatta per pochissime, numerose sono le attività che, di fatto, continuano ad assicurare l’apertura in città, nonchè, nell’ulteriore valutazione di disincentivare i cittadini torresi dal sostare, ingiustificatamente, per lungo tempo in strada – stando alle attuali disposizioni normative di “zona rossa”, e al fine di non arrecare difficoltà lavorative ai dipendenti della società appaltatrice, l’Ente Amministrativo ha ritenuto opportuno non revocare un servizio che, se pure indirettamente, potrebbe rappresentare un incentivo a scendere e a lasciare la propria auto in sosta per ore.