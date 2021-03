Pare che Juventus-Napoli non s’ha da fare. La partita tra bianconeri e azzurri è stata nuovamente rinviata. Il match non di disputerà mercoledì prossimo, 17 marzo, bensì il 7 aprile alle 18.45.

La questione relativa a questo incontro sembra non trovare una fine. La telenovela è cominciata ad ottobre: il 4 era prevista la disputa, ma l’ASL di Napoli impose alla società di De Laurentiis di non lasciare il capoluogo campano dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas.





La Lega di Serie A decise però di lasciare in calendario la gara e la Juventus andò ugualmente in campo senza la presenza dell’avversario. Poi la vittoria a tavolino per i torinesi, il ricorso del Napoli, respinto nei primi gradi di giudizio ma alla fine accolto dal CONI, l’indecisione sulla data e la decisione di fissare il recupero il 17 marzo.

Ma ora che, dopo l’eliminazione della squadra di Gattuso dall’Europa League, anche gli uomini di Pirlo hanno detto addio ai sogni europei, entrambe i team hanno richiesto ai vertice del calcio italiano di rinviare ulteriormente la gara per non ingolfare di troppi impegni ravvicinati il mese di marzo. La richiesta è stata accolta e quindi il terzo scontro stagionale tra le due compagini è fissato adesso per il 7 aprile.





Questo il comunicato della Lega di Serie A: “Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021 con inizio alle 18.45 del recupero della gara della 3a giornata di andata del Campionato di Serie A Tim Juventus-Napoli, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021”

Per il Napoli è da considerare come una boccata di ossigeno, poiché la sfida alla Juventus sarebbe arrivata tra altri due big match. Domenica infatti gli azzurri se la vedranno con il Milan e la prossima settimana con la Roma.

Salvatore Emmanuele Palumbo