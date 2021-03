Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha presentato oggi la nuova Giunta comunale che guiderà la città in questa seconda parte del mandato elettorale.

La presentazione si é tenuta a palazzo Farnese nell’aula consiliare intitolata ai giudici Falcone e Borsellino, alla presenza degli operatori della comunicazione e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.





“Una squadra di professionisti di indiscussa professionalità”, ha sottolineato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino che rivendica il lavoro fatto in questi anni con la precedente giunta, non mancando di sottolineare che questo cambio di rotta non è dovuto ad una crisi politica come accaduto in passato a Castellammare, ma esclusivamente ad una visione nuova. Ritenuta esaurita l’esperienza della Giunta precedente, fortemente tecnica, ed anche a causa dell’emergenza socio economica e sanitaria che la città sta vivendo, Cimmino afferma di aver ritenuto giusto proseguire con una neo Giunta altamente politica e di maggioranza.

Ecco di seguito la nuova giunta:

Fulvio Cali – Urbanistica e Progettazione Europea

L’ ingegnere sessantanovenne trova la riconferma. Già facente parte della precedente giunta, Fulvio Cali, ingegnere esperto proprio in urbanistica ed edilizia ritrova il proprio assessorato di competenza ma stavolta potenziato. Infatti ricoprirà anche la funzione di amministrare i fondi europei per la programmazione urbanistica.

L’Assessore sottolinea l’importanza delle periferie e di come queste devono essere valorizzate e modernizzate. “Bisogna continuare il cammino intrapreso” ha dichiarato Fulvio Cali visibilmente emozionato.







Antonio Cimmino – Lavori Pubblici Ambiente e quotidianità

Trentasette anni, laureato in Giurisprudenza all’Università di Cassino. Esperto in diritto civile, diritto tributario e diritto al lavoro. Dal 2018 membro dell’associazione giovani legali e consigliere comunale di Castellammare di Stabia dal 2016 al 2018. Proprio nel 2018 è stato rieletto consigliere e fino ad ora è stato capogruppo della commissione urbanistica e lavori pubblici di cui è presidente.

Oltre al ruolo di assessore Antonio Cimmino avrà anche la carica di vice sindaco, quella stessa carica ricoperta nel 2018 dall’attore Lello Radice a cui va il ricordo commosso del neo assessore e di tutti i presenti nell’aula consiliare

Maria Romano – Associazioni e Pubblica Istruzione

Laureata in lettere alla Federico II, attualmente è docente presso il liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare. È stata Segretaria generale della Cisl Scuola Napoli e componente del Consiglio Generale Nazionale della Cisl Scuola. Dal 2018 é iscritta all’Albo nazionale dei giornalisti. In passato ha curato progetti letterari e multimediali per le scuole di ogni ordine e grado.







Amedeo Di Nardo – Bilancio e Mobilità

Laureato in Economia e Commercio all’Università Parthenope di Napoli, il neo assessore, 43 anni, è già stato consigliere comunale due volte nel comune stabiese dal 2005 al 2010 e dal 2013 al 2015.

Di Nardo ha ringraziato il lavoro dei precedente assessori Amato, per quanto riguarda il bilancio, e Scafarto, per quanto riguarda la Mobilità sottolineando che non mancherà il confronto con quest’ultimo per continuare quel piano di Mobilità iniziato dalla giunta precedente.

Il neo assessore ha poi fortemente sottolineato il suo ruolo politico nella giunta e nell’assessorato che andrà a ricoprire e che non mancherà, ha dichiarato Di Nardo, il confronto con i cittadini e le associazioni cittadine sul tema mobilità.

Sabrina Di Gennaro – Politiche Sociali ed Emergenza Sociale

Laureata in giurisprudenza alla Federico II, esperta in diritto dei consumatori, diritto processuale sportivo, diritto civile e diritto tributario. Dal 2008 iscritta è all’ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

Tra il 2011 e 2012 ha ricoperto già il ruolo di assessore con deleghe all’ambiente, Politiche Sociali, servizio cittadino e diritto dei consumatori. Dal 2018 è stata eletta consigliere del comune stabiese e presiede la terza commissione consiliare.

L’assessore Di Gennaro molto emozionata per l’incarico e si sofferma sulla continuità delle politiche adottate dal suo predecessore: “Continuare i progetti messi in essere – ha dichiarato – in un momento storico in cui le famiglie sono in estrema difficoltà bisogna raggiungere più persone possibili, le istituzioni devono essere vicine ai cittadini”.

Le parole chiave da cui bisogna costruire questa vicinanza tra politica e cittadini sono, sostanzialmente, emergenza, che va gestita in continuità con le politiche vicine ai più deboli e programmazione con cui bisogna pianificare gli anni futuri.







Noemi Verdoliva – Turismo e marketing del territorio

Ha 37 anni ed è laureata con lode in Architettura presso l’Università Federico II di Napoli. E’ iscritta all’Albo degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori di Napoli e provincia.

È stata vincitrice del concorso internazionale “IdeasXwood” di Cantù. L’assesore Verdoliva avrà oltre al Turismo la delega alla cultura.

Gaetano De Stefano – Eventi Sport ed Innovazione Tecnologica

Cinquantatré anni, laureato in Giurisprudenza. Dal 2004 fa parte dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata. Esperto civilista. Consulente legale presso Leucopetra SPA, società partecipata del Comune Portici e Campania Innovazione SPA altra partecipata della Regione Campania.

Per il neo assessore lo sport rappresenta un vulnus per Castellammare che “ha dato lustro e uomini che hanno portato il nome della città stabiese in tutto il mondo”.

“Sarò l’assessore di tutti. Dalle associazioni fino alle forze politiche avverse. C’è disponibilità al confronto”, ha dichiarato De Stefano.





La Sanità, settore chiave per il momento di crisi pandemica che la città sta vivendo, Gaetano Cimmino l’ha tenuta ad interim, essendo, del resto, il sindaco la massima autorità sanitaria cittadina. Il primo cittadino ha tenuto anche le deleghe alla Polizia Municipale, Coordinamento con le forze di Polizia, Politiche Attive per la Legalità e Trasparenza degli Atti Amministrativi.

