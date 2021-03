Contrariamente a quanto si possa pensare, il Covid non ha arrestato il mercato immobiliare. Piuttosto, i numeri risultano essere in aumento in merito alla ricerca di immobili più grandi, in zone tranquille e con spazi verdi.

Complice l’attività di South Working, il 2020 ha visto crescere l’interesse verso i borghi e le città del sud, dove trovare una comoda soluzione abitativa risulta essere abbastanza semplice.

Lo stesso invece non si può dire per le grandi metropoli. Quanti sono rimasti a Roma o Milano per lavoro sembrano incontrare più difficoltà nell’individuare soluzioni che concilino un maggiore rapporto qualità-prezzo.

Una valutazione attendibile dell’immobile, allora, può rivelarsi la soluzione per essere sicuri di non andare incontro a un affare svantaggioso.

Rivolgersi a un’agenzia immobiliare affidabile e seria è il primo passo. Essa infatti, conoscendo bene la città, sarà in grado di consigliare al meglio il cliente in base alle proprie esigenze e al proprio budget, indicando il reale valore di mercato di un immobile.

Per i più tecnologici, esistono realtà che consentono di fare il tutto comodamente da casa, grazie al servizio di valutazione immobile online gratuita. È il caso di Dove.it, partner leader nel settore immobiliare che fornisce questo servizio sul proprio portale.

La valutazione di un immobile è molto importante sia quando si vuole acquistare che vendere. Richiede un’attenzione particolare, calcoli specifici basati su criteri di valutazione ben definiti, oltre a una conoscenza approfondita della città e delle fasce di prezzo delle varie zone residenziali.

Un’agenzia immobiliare seria sarà quindi ben ferrata in materia e sarà a conoscenza di tutte le variazioni che influenzano il mercato immobiliare, come quelle registrate con la pandemia.

In questo contesto si è assistito sia ad oscillazioni di prezzo che all’aumento della ricerca delle case in tutta Italia, pari al 34% . La crescita più alta si è evidenziata al sud e nelle isole che hanno registrato un incremento, rispettivamente, del 48% e del 43%. Il centro ed il nord, invece, hanno registrato una crescita del 37% e del 32% rispetto all’anno precedente.

Nonostante i dati vedano il sud come meta più quotata, le città più richieste restano Roma e Milano per soluzioni abitative nelle zone centrali, con delle fasce di prezzo tra i 100.000 ed i 200.000 euro, per una quadratura tra i 100 ed i 200 mq.

L’ipotesi più accreditata è che i lockdown che hanno caratterizzato lo scorso anno abbiano spinto le persone a cercare appartamenti più grandi dato che, passando più tempo in casa, è subentrata l’esigenza di avere più spazio a disposizione. A questo proposito, si stima che durante l’anno corrente, ci sarà un’ulteriore crescita di questa tendenza con un conseguente incremento per tutto il settore immobiliare.