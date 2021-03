La S.S. TURRIS CALCIO comunica che, già a partire da questa sera, squadra e staff tecnico si ritroveranno presso la sede del ritiro fissata nel salernitano fino all’immediata vigilia della gara di campionato con il Catania in programma mercoledì 17 marzo al “Liguori”.

Le sedute di allenamento saranno regolarmente svolte in sede.

“La società sta facendo e farà tutto quanto nelle sue possibilità per dare tranquillità ad un gruppo nel quale continua a credere – dichiara il presidente, Antonio Colantonio -. Quella di andare subito in ritiro è una mia decisione allo scopo di tenere ancora più coeso il gruppo in questo momento e ritrovare un risultato importante già nell’imminente turno infrasettimanale di campionato. È questo, più in generale – aggiunge Colantonio -, il momento di restare uniti e compatti per salvare una categoria professionistica che resta un patrimonio di tutta la città di Torre del Greco”.

La S.S. TURRIS CALCIO comunica, al contempo, che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni fino alla gara con il Catania.