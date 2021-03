La Juve Stabia sconfigge la Turris per 4-1 e fa suo il derby vesuviano. La partita é stata disputata al Menti. Ricordiamo che il match non veniva giocato da oltre un ventennio.

Un altro poker servito dalle vespe dunque, dopo quello di Palermo dello scorso turno, i gialloblù portano a casa una convincente e meritata vittoria che li proietta ora al quinto posto in classifica a 43 punti assieme al Catania.

Le vespe conquistano il secondo successo interno del 2021 dopo ben quattro successi esterni. La Turris di mister Caneo resta nelle zone calde della graduatoria con 31 punti e ora deve guardarsi alle sue spalle.

Protagonista del match “El Diablo” Marotta con tre reti siglate . L’altra rete della Juve Stabia è opera di Garattoni. Per la Turris ha segnato Giannone su punizione nel primo tempo, che aveva illuso i corallini in una potenziale rimonta dopo il 2-1 della prima frazione di tempo.

Nonostante il risultato pesante, la Turris non ha mollato fino alla fine anche se ha mostrato vistose pecche nella sua retroguardia, mentre in avanti ha costruito qualche buona trama ma senza pungere oltremodo la compagine di casa. Comunque in generale si è vista la differenza di qualità tra le due squadre che rispecchia l’attuale classifica.

Mercoledì prossimo la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta contro la Viterbese mentre la Turris se la vedrà in casa con il Catania.

La partita

Juve Stabia, con vari assenti nelle sue fila (Russo, Lia, Troest, Mastalli, Berardocco, Cernigoi) si dispone con il 3-4-3: in attacco Marotta supportato da Orlando e Fantacci.

La Turris risponde con il 4-2-3-1 con Persano davanti , con D’Ignazio, Giannone e Boiciuc nel tridente a supporto.

Buona partenza di entrambe le squadre che giocano in velocità: al 9′ bel tiro di Scaccabarozzi dal limite sinistro dell’area, palla di poco alta.

Al 12′ Fantacci fallisce una facile occasione sotto porta su cross da sinistra.

Al 13′ Turris vicina al gol: Mule’ si lascia sfuggire Persano sulla fascia destra che ,arrivato in area, conclude con un sinistro su cui Lazzari si supera deviando in corner.

Al 22′ passa la Juve Stabia su rigore trasformato da Marotta. L’arbitro assegna il penalty per fallo in area su Vallocchia dopo contrasto con Giannone

Al 24′ raddoppio Juve Stabia: gran tiro di Orlando in area, respinge due volte il portiere Abagnale e sulla respinta Marotta in corsa insacca anticipando tutti.

Al 33′ accorcia la Turris: punizione di prima da venticinque metri battuta da Giannone, Lazzari è incerto nella respinta e la palla finisce in rete.

Il gol galvanizza la Turris che ci prova ancora con Giannone su punizione dal limite destro dell’area al 45′, Lazzari risponde alla grande deviando in corner.

Il primo tempo si conclude sul 2-1 dopo una prima frazione giocata su ritmi alti e con vari capovolgimenti di fronte.

Ad inizio ripresa al 7′ la Turris spreca con Romano un’occasione gol da azione d’angolo spedendo alto sulla traversa in mischia.

All’ 8 la Juve Stabia cala il tris: discesa di Vallocchia sulla sinistra , cross in area per Fantacci che di testa centra il palo, interviene poi Marotta che in rovesciata mette dentro .

All’ 11 quarto gol della Juve Stabia: dalla sinistra Orlando, cross al bacio per Garattoni che serve il poker.

Turris completamente in bambola in entrambe le giocate. I corallini non riescono ad imbastire una reazione efficace e la Juve Stabia può gestire la partita fino al fischio finale che si chiude sul 4-1.

Tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Lazzari 6; Mule’ 6 Elizalde 6.5 Esposito 6; Garattoni 6.5 (21′ st Bovo 6) Scaccabarozzi 6.5 Vallocchia 7 (33′ st Iannoni 6) Rizzo 6; Fantacci 6.5 (21′ st Suciu 6) Marotta 8 (25′ st Ripa 6) Orlando 7 (33′ st Borrelli 6). All.: Padalino 7.

Turris (4-2-3-1): Abagnale 5; Ferretti 5 Di Nunzio 5 Loreto 5 Da Dalt 5; Tascone 5.5 Romano 5.5 (28′ st Fabiano 5); D’Ignazio 5.5 (1′ st Alma 5.5) Giannone 6.5 (36′ st Lame 5) Boiciuc 5.5 (11′ st Longo 5); Persano 6 (1′ st Rainone 5). All.: Caneo 5.5.

Arbitro: Nicolini di Brescia 6. Guardalinee: Cortese-Poma. Quarto ufficiale: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Marcatori: 22′ pt Marotta (JS, rig.), 24′ pt Marotta (JS), 33′ pt Giannone (T), 8′ st Marotta (JS), 11′ st Garattoni (JS). Ammoniti: Loreto (T), Romano (T), Alma (T), Di Nunzio (T), Fabiano (T). Note: partita a porte chiuse . Angoli 5-7. Recupero: 0’pt-3′ st.

Domenico Ferraro