Continua a salire la curva epidemiologica in Campania dove la situazione sta diventando sempre più problematica, con decessi e ospedali in affanno.

“Siamo in guerra”, ha esordito il governatore della Campania, Vincenzo De Luca durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì. “Restate a casa”, il monito di De Luca. Parole che, nonostante siano state ripetute continuamente in tutti questi mesi, assumono oggi una valenza ancora maggiore.







La situazione “è estremamente seria” ha aggiunto il governatore, prendendo anche in considerazione l’innalzamento dell’indice Rt che in Campania è arrivato ad attestarsi a 1,5. “Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato – ha continuato ancora il governatore – ieri 2700 in più con quasi 700 positivi sintomatici, se nell’ambito di questi 700 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 70 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero”.

Dunque una situazione che potrebbe divenire esplosiva in breve tempo se non si adotteranno tutte le misure possibili per arginare il contagio e se non si seguiranno scrupolosamente le norme di contenimento della diffusione del Sars-Cov-2.





“Abbiamo una situazione estremamente seria – ha spiegato ancora De Luca – reggiamo ancora con le degenze, con i posti letto in intensiva ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio altrimenti diventa inevitabile, nel giro di dieci giorni, dover chiudere altri reparti per dover accogliere pazienti Covid”.

Il governatore campano è intervenuto anche a proposito dei lotti AstraZeneca sospesi in Campania, sottolineando che il lotto scelto per la comparazione chiesta dall’Istituto Superiore della Sanità è quello dal quale è stato tratto il vaccino inoculato al bidello di Acerra, Vincenzo Russo, deceduto dopo la somministrazione, al fine di accertare o escludere un’eventuale correlazione fra i due eventi. Pertanto in Campania la campagna vaccinale continuerà a pieno ritmo, anzi il governatore ha assicurato che dalla prossima settimana prenderanno l’avvio le vaccinazioni per i soggetti, fragili, disabili e malati cronici.

Bianca Di Massa