Lieve incremento del tasso di positività, meno tamponi analizzati e cala il numero dei nuovi positivi, ancora molti i pazienti positivi che presentano i sintomi della malattia. Questo in sintesi il quadro del bollettino Covid odierno diramato dall’Unità di Crisi regionale.

I test effettuati nella giornata di ieri e riportati nel bollettino quotidiano di oggi sono stati 22.326 (di cui 3.727 antigenici). I positivi riscontrati sono invece 2.449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi).







Gli asintomatici risultano essere 1.508, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, oggi sono 618. Dati, come sempre, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, risale nuovamente e arriva a 10.97%. Ieri era a 10,78%.

La Campania ha il secondo maggior numero di positivi attivi in Italia, dopo la Lombardia, con il terzo tasso di crescita quotidiana sul territorio nazionale.

“Restate a casa, siamo in guerra”, è stato il monito di Vincenzo De Luca parlando della Campania massacrata dalle varianti. La situazione “è estremamente seria” ha aggiunto il governatore, prendendo anche in considerazione l’innalzamento dell’indice Rt che in Campania è arrivato ad attestarsi a 1,5.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 4 marzo –11,22% – 2.842 contagiati

Venerdì 5 marzo –11,13% – 2.843 contagiati

Sabato 6 marzo –10,49% – 2.560 contagiati

Domenica 7 marzo –14,42% – 1.644 contagiati

Lunedì 8 marzo –11,48% – 2.709 contagiati

Martedì 9 marzo –11,72% – 3.034 contagiati

Mercoledì 10 marzo –10,85% – 2.981 contagiati

Giovedì 11 marzo –11,98% – 2.644 contagiati

Venerdì 12 marzo –10.78% – 2.940 contagiati

Sabato 13 marzo –10,97% – 2.449 contagiati







Nei Reparti Covid dedicati cala il numero dei ricoverati. La riserva è di 1.631 posti letto sui 3.160 disponibili in ambito regionale.

Aumenta il numero di ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, diminuiscono a 495 posti letto disponibili.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 303.622 (di cui 10.706 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici)​.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.557. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 201.943.

Sono 29 i decessi, 26 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.684 quelle campane da inizio pandemia. Sono 4.206 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.529, rispetto a ieri 18 in meno. Sono 161 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 11 in più di ieri e con 27 nuovi ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 863 unità e risulta essere di 96.995, aumenta di 870 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 95.305.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 177.557 (+1.208)

– Provincia di Salerno : 46.430 (+341)

– Provincia di Avellino : 13.517 (+112)

– Provincia di Caserta : 48.604 (+377)

– Provincia di Benevento : 7.601 (+78) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Il contagio in Italia