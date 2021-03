Tre punti d’oro conquistati dal Napoli stasera a San Siro. Gli azzurri vincono 1-0 in casa del Milan e si riportano con prepotenza in aria da qualificazione Champions. Di Politano la rete decisiva dopo la buona partita complessiva del Napoli, che ora si trova a due punti dalla quarta piazza occupata dall’Atalanta. I partenopei inoltre sono riusciti ad agganciare la Roma al quinto posto e, con i potenziali tre punti del recupero con la Juventus, sarebbero tra le prime quattro.







Nel primo tempo si è visto davvero un ottimo Napoli, autore di una prestazione a tutto tondo: fraseggio preciso e veloce, sovrapposizioni sulle fasce e cambi di gioco, difesa accorta e mai in affanno. È mancato fondamentalmente soltanto il gol ai primi quarantacinque minuti degli uomini di Gattuso. Gol che è arrivato all’inizio della ripresa, grazie al perfetto contropiede imbastito da Insigne e Zielinski e finalizzato da Politano. Nel prosieguo del secondo tempo il Milan ha poi cominciato a farsi vedere nella metà campo azzurra, segno del fisiologico calo dopo la rete e le energie consumate precedentemente, ma i pericoli rossoneri non sono mai stati eccessivi, grazia anche alla bella prova della difesa.







Si è visto infatti un Koulibaly sugli scudi, incisivo e perentorio in ogni intervento, senza sbavature: una serata degna del Koulibaly di un paio di stagioni fa. Maiuscola la prova anche di Hysaj e Di Lorenzo, con il primo non solo attento dietro ma anche propositivo in fase offensiva e il secondo che è riuscito a tenere a bada un esterno esplosivo come Theo Hernandez.

Per il resto da segnalare l’ennesima gara sopra la media per Insigne, che ultimamente ne sta sbagliando pochissime. Il capitano ha sempre messo in apprensione l’avversario diretto e ha continuamente dato una mano a centrocampo e difesa in fase di copertura.

Il Napoli pare sulla via della guarigione rispetto al periodo nero affrontato. Il rientro di Mertens e Osimhen (il primo ancora non in forma ottimale, il secondo che sta dando una mano a gestire i match a gara in corso), il prossimo recupero di Lozano, la possibilità di potersi allenare per un’intera settimana tra una giornata e l’altra e la sensazione che la squadra abbia fatto fronte comune per raggiungere l’obiettivo quarto posto possono dare una spinta decisiva per lo sprint finale.





Domenica gli azzurri sono chiamati a un’altro incontro d’alta quota, da non fallire assolutamente. Dopo essere stati a San Siro, l’appuntamento è all’Olimpico. Il Napoli se la vedrà con la squadra con cui adesso condivide il quinto posto, la Roma.

Salvatore Emmanuele Palumbo