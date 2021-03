Nella sua rinnovata dimensione internazionale, l’isola di Procida tende una mano al popolo d’Irlanda in occasione del giorno di San Patrizio, il 17 marzo, in cui si celebra il Santo patrono dell’isola di Smeraldo, tingendo di verde uno dei suoi simboli, il Palazzo Merlato, che già ospita lo slogan “La cultura non isola”, frase chiave della Capitale italiana della cultura 2022.

E’ il modo con cui l’isola partecipa al Global Greening, l’iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia per portare un messaggio di amicizia all’Irlanda e che quest’anno più che mai assume un significato di vicinanza e speranza agli oltre 70 milioni di persone in tutto il mondo che hanno legami con il Paese anglosassone.







Con la sua splendida merlatura cui deve il nome popolare, già residenza estiva del re, poi convento nel ‘600, quindi abitato dagli isolani, Palazzo Merlato – ideale saluto simbolico a chi arriva al porto di Marina Grande – è uno dei 42 siti italiani che hanno aderito all’iniziativa (tra gli altri, anche la Torre di Pisa, la Porta San Giacomo di Bergamo e il Castel Nuovo di Napoli): la sera del 17 marzo, a partire dalle 21 per due ore circa, sarà illuminato di verde.

“In occasione dell’azione Global Greening – dice Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 – riprendo le parole di James Joyce, uno dei più influenti scrittori del XX secolo: la vita è come un’eco, se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.







Questo per sottolineare la relazione forte tra l’azione del singolo e l’impatto sulla collettività: Procida Capitale della Cultura si è assunta la responsabilità di intendere la cultura essenzialmente come ‘legame’ e contribuirà, con le forze migliori del Paese e dell’Europa, a generare un laboratorio culturale nel quale le istanze dei singoli cittadini si possano trasformare in messaggi collettivi di cambiamento e trasformazione del mondo percorrendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU”.







“Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa per testimoniare l’amicizia del nostro popolo, da sempre votato agli scambi internazionali, con l’Irlanda”, ha sottolineato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino.

“Sono sempre di più i siti del nostro Paese che per la prima volta si illumineranno di verde: lo interpretiamo come un abbraccio virtuale tra l’Italia e l’Irlanda e ciò riempie i nostri cuori di gioia e gratitudine” dichiara Ornella Gamacchio, Direttore Italia di Turismo Irlandese.

Anche quest’anno l’hashtag ufficiale dell’iniziativa sarà #globalgreening.