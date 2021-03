Attività di diserbo e scerbatura su tutto il territorio di Torre del Greco. Proseguono gli interventi degli addetti incaricati dalla Buttol, secondo un programma condiviso con l’amministrazione comunale. In particolare, le squadre impiegate sul territorio si stanno occupando della rimozione di erbacce nei cigli stradali e della scerbatura delle aree verdi.

Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non fermano le attività aggiuntive al servizio di igiene urbana. Discorso diverso per la distribuzione dei kit buste, attualmente sospesa su disposizioni dell’Ente. Quindi, fino al persistere delle disposizioni ministeriali in merito all’istituzione della zona rossa, la distribuzione dei kit buste presso l’eco punto di palazzo La Salle resta sospesa. La cittadinanza sarà avvertita non appena sarà possibile riprendere la distribuzione sempre presso l’Eco punto di Palazzo La Salle.