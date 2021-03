Tornano sopra i 20mila (20.396) i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267.

Sono invece 502 le vittime in un giorno (ieri erano 354) per un totale dall’inizio dell’emergenza di 103.001.

Sono 369.379 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 179.015. Il tasso di positività scende al 5,5%, in calo di ben 3 punti rispetto a ieri quando era stato dell’8,5%.

Sono 3.256 (3.157) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 319 (ieri erano 243).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 760.







Contagi regione per regione

Lombardia: 4.235 Campania: 2.656 Emilia-Romagna: 2.184 Piemonte: 2.074 Veneto: 1.901 Lazio: 1.497 Toscana: 1.247 Puglia: 1.126 Friuli Venezia Giulia: 672 Sicilia: 598 Marche: 529 Liguria: 343 Calabria: 311 Abruzzo: 212 P.A. Trento: 190 P.A. Bolzano: 175 Basilicata: 166 Umbria: 159 Sardegna: 79 Valle d’Aosta: 24 Molise: 18