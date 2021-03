Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cassano hanno notato un uomo a bordo di un’auto in sosta che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.







I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con 2 grammi circa di marijuana nella tasca dei jeans e di 335 euro.

Un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonchè sanzionato per inotemperanza alle misure anti Covid-19 perchè fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.