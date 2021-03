Da mercoledì 17 marzo partono le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid per le persone fragili. In Campania saranno i medici di medicina generale ad effettuare le prenotazioni, dopo aver individuato tra i loro assistiti, coloro che appartengono alla categoria di “elevata fragilità”, registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo status.

Si prevede anche che gli appartenenti alla categoria di elevata fragilità possano essere registrati e vaccinati dalle Aziende ospedaliere e i Centri regionali di riferimento che li hanno in ricovero e/o in cura per follow up.







Con una nota, lo ha comunicato l’Unità di crisi della Regione Campania: “Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave)”.

Le persone segnalate ed individuate dall’autorità sanitaria per ricevere il siero dovranno poi aspettare una convocazione, come sottolineato nella nota regionale: “Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini”.







Ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico, e il 95% del personale sanitario. “Attualmente è in corso, e sarà intensificata, la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. Parallelamente, è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili, come da protocollo ministeriale, con vaccino Pfizer”, si sottolinea in una nota.

Per la prossima settimana è stato annunciato dal Commissariato di Governo l’invio in Campania di un quantitativo maggiore di dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il numero di vaccinazioni. Per Astrazeneca la Campania, come le altre regioni italiane, è in attesa del nuovo via libera alla somministrazione a livello governativo.