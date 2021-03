Da mercoledì 17 marzo, è aperta anche la piattaforma (https://adesionevaccinazioni. soresa.it/adesione/cittadino) per le adesioni alla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e università) che risiedono in Campania ma svolgono il proprio lavoro in giro per la Penisola.

La Campania dunque vaccinerà anche i docenti che prestano servizio fuori regione.

Sono circa 10.000 tra docenti, ATA e DS il personale della scuola interessati.