L’Imoco Volley Conegliano è una squadra che sembra nata per vincere, basta dare uno sguardo al suo palmarès.

Nella stagione 2012-2013, la sua prima in Serie A1, dopo essersi classificata 5° al termine della Regular Season, l’Imoco Volley riesce a raggiungere la finale scudetto da matricola venendo però sconfitta dal River Volley. Un’impresa che prima di lei era riuscita solo all’Asystel Volley Novara e al Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese.

Negli anni è cambiata molto la rosa ma il risultato è quasi sempre stato lo stesso. Oggi trovano spazio campionesse del calibro di Paola Egonu, Miriam Sylla, Monica De Gennaro, Raphaela Folie, tutte pilastri anche della Nazionale Italiana.

C’è una data in particolare che segna lo strapotere di questa squadra: 12 dicembre 2019. In quel giorno l’Imoco ha subito la sua ultima sconfitta contro Perugia in campionato (2-3). Da lì in poi Conegliano ha collezionato solo vittorie e vinto 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Mondiale per Club.

Un’ altra data da ricordare è il 24 febbraio di quest’anno in cui Conegliano ha ottenuto la sua 50esima vittoria consecutiva. Un altro record raggiunto ai danni della Savino del Bene Scandicci nell’andata dei quarti finali di Champions League, che poi è riuscita a superare anche al ritorno conquistando la semifinale. Vedremo se anche qui riuscirà ad imporsi.

Quest’anno ha chiuso la regular season di Serie A1 femminile senza lasciare punti per strada, 24 vittorie su 24 e 72 punti in un campionato dominato. Ora tocca affrontare i playoff scudetto e vedere se la direzione che sembra delineata cambierà, perché si sa nelle partite “secche” tutto può succedere e ci si gioca la stagione.

Un percorso scritto, come detto all’inizio, con una squadra composta da molte giocatrici italiane – titolari in campo – che formano anche la Nazionale italiana di pallavolo. Vedendo i risultati che hanno ottenuto con la propria squadra, si ripone in loro fiducia e speranza per le prossime Olimpiadi di Tokyo, dopo la splendida medaglia d’argento dell’ultimo Mondiale che per poco non è stata oro.

Negli ultimi anni, quindi, sia in Italia che in Europa l'Imoco Volley Conegliano ha fatto sentire la sua voce e vedere la sua forza