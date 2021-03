La Juve Stabia batte la Viterbese per 1-0 grazie ad un euro gol del bomber Alessandro Marotta al 32′ del primo tempo.

Una vittoria arrivata con il sacrificio e il cinismo della grande squadra, esaltata dalla prodezza di “El Diablo”, soprannome della punta stabiese, colpo del mercato invernale arrivato dal Vicenza.

Con questa vittoria (quinta consecutiva in trasferta e terza di fila in assoluto), la Juve Stabia si porta al quinto posto in classifica, consolidando la posizione nei playoff, con 46 punti.

Una copertina per Marotta all’insegna del successo musicale degli anni ’90 di Piero Pelù e i Litfiba “Mama mia, El Diablo!” che ben rispecchia il momento monstre della punta stabiese (sette reti per lui in gialloblù) e di tutta la compagine di mister Padalino, dove oggi si è anche messo in evidenza il portiere Farroni che ha difeso il gol partita con tre interventi decisivi.

La Viterbese di mister Taurino non ha comunque demeritato, ma probabilmente ha pagato dazio per le assenze in attacco vista la scarsa lucidità sotto porta. Nel finale poi è sembrata stanca avendo dovuto giocare con un uomo in meno per l’espulsione di Urso per doppia ammonizione.

Domenica prossima la Juve Stabia giocherà in trasferta il difficile derby contro la Paganese, impelagata nelle zone calde della classifica.

La partita

Turn over per i campani: la Juve Stabia si schiera con il 3-4-3 con Farroni all’esordio in porta. In difesa c’è Caldore. Davanti ci sono Ripa e Fantacci con Marotta. A centrocampo ritorna Barardocco. Assenti Russo, Troest, Mastalli, Orlando, Cernigoi.

La Viterbese si dispone con il 4-3-1-2 con l’ex Alessandro Rossi davanti. Assenti invece Tounkara e Murilo.

Nel primo tempo la partita é molto equilibrata con le squadre che si studiano a lungo: al 13′ la Juve Stabia si rende pericolosa con Marotta, il cui insidioso diagonale da destra vede il portiere Daga attento. Poi break della Viterbese con Bezziccheri che si prova due volte , al 16′ e al 18′: in entrambe le occasioni il portiere Farroni sbroglia due difficili situazioni, specie nel secondo caso quando il giocatore laziale si presenta a tu per tu con lui in area campana.

Al 32′ si spezza l’equilibrio a favore della Juve Stabia: é Marotta a portare in vantaggio le vespe dopo un assolo sulla fascia destra e fendente di destro in area locale dal vertice alto. Il pallone si insacca nell’angolo alla destra di Daga. Un euro gol per la punta stabiese.

A questo punto la formazione di Padalino gestisce la porzione finale di tempo.

Ad inizio ripresa la Viterbese accelera i ritmi e va in forcing costringendo la Juve Stabia sulla difensiva. Al 6′ e’ Bezziccheri ad impegnare Farroni con una conclusione dal limite dell’area. Un minuto dopo i laziali reclamano un rigore per presunto fallo di mano di Caldore in mischia da azione da corner.

All’8′ é ancora il portiere Farroni delle vespe a disimpegnarsi in tuffo alla grande su un’altra conclusione pericolosa da fuori area di Rossi, ex Juve Stabia. Mister Padalino si cautela e immette forze fresche nella sua squadra: dentro Garattoni, Suciu e Borrelli al posto di Scaccabarozzi, Fantacci e Ripa.

Al 26′ viene espulso Urso per la Viterberse dopo il secondo giallo per simulazione in area di rigore stabiese dopo un contrasto con un difensore delle vespe.

Al 34′ Elizalde va in rete per la Juve Stabia con un colpo di testa ma l’arbitro annulla il gol. Il finale è concitato: la Viterbese tenta il tutto per tutto, la Juve Stabia si difende con ordine senza rischiare più nulla. Dopo cinque minuti di recupero le vespe possono esultare per l’importante successo esterno ottenuto per 1-0.

Domenico Ferraro