Continuano i controlli anti assembramento, rafforzati da messaggi informativi per il rispetto del distanziamento e per l’uso della mascherina diffusi alla cittadinanza dalle auto della Polizia Locale di Volla.

Effettuati anche controlli in materia di inquinamento ambientale ed atmosferico. In particolare è stato effettuato un nuovo controllo con L’ARPAC presso un’attività sita in via Lufrano, teso a verificare eventuali problematiche riconducibili alle emissioni provenienti da tale attività produttiva.







Sono state acquisite le documentazioni in merito agli autocontrolli delle fonti di emissione della stessa dalle quali non si riscontravano anomalie. L’ARPAC ha poi proceduto alle proprie verifiche a distanza di tempo tra le varie emissioni con apposito macchinario in dotazione. Il sopralluogo con le misurazioni è durato l’intera giornata.

Il comando della Polizia Locale di Volla alle dirette dipendenze del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano resta ora in attesa degli esiti di tali controlli al fine di dare prosieguo alle proprie competenze di Polizia Giudiziaria e Amministrativa.