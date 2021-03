Nuovo conteggio per la regione Campania che nella giornata di oggi ha fatto un passo indietro considerando solo i tamponi molecolari e i relativi positivi.

Quello che risulta anomalo anche nella infografica prodotta dall’Unità di Crisi è il numero dei tamponi antigenici rapidi che è comunque riportato, ma senza i relativi positivi riscontrati. Fino ad ieri le comunicazioni sommavano tamponi molecolari e antigenici, pur dandone separatamente il numero. Oggi nel conteggio e nel tasso di positività rientrano solo i dati provenienti da tamponi molecolari.







Resta qualche dubbio per questa scelta fatta dai vertici sanitari della Campania e soprattutto il dubbio resta sul perchè non siano stati riportati i positivi riscontrati negli oltre 3mila tamponi antigenici effettuati. Ieri su 5.527 antigenici processati erano stati individuati ben 284 casi di positività. Oggi non è dato sapere il numero dei positivi che non sono riportati ne nella comunicazione e nemmeno sull’infografica. Non sembra plausibile che il numero sia pari a zero, e comunque in ogni caso sarebbe dovuto essere comunque riportato.

Del resto il dubbio sui numeri permane ed è confermato anche dai numeri riportati nella tabella pubblicata dal ministero. In questa i tamponi effettuati in Campania sarebbero addirittura 27.362. Misteri della matematica che in questo caso non sembra una scienza proprio esatta.







I tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri e riportati nel bollettino odierno sono stati 18.420. I positivi riscontrati sono invece 1.997, sempre esclusivamente derivanti da test molecolari.

Nel report odierno ci sono anche 3.415 tamponi antigenici rapidi, dei quali però non viene riportato alcun positivo, ma nemmeno chiaramente evidenziato che i positivi siano pari a zero.

Gli asintomatici risultano essere 1.369, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, oggi sono 628. Questi dati, come del resto da sempre sono riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo su quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, sale nuovamente di oltre un punto, arrivando a 10.84%. Ieri era a 9,56%.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 9 marzo –11,72% – 3.034 contagiati

Mercoledì 10 marzo –10,85% – 2.981 contagiati

Giovedì 11 marzo –11,98% – 2.644 contagiati

Venerdì 12 marzo –10.78% – 2.940 contagiati

Sabato 13 marzo –10,97% – 2.449 contagiati

Domenica 14 marzo – 14,4% – 1.823 contagiati

Lunedì 15 marzo –11,82% – 2.656 contagiati

Martedì 16 marzo –11,9% – 2.665 contagiati

Mercoledì 17 marzo – 9,56% – 2.507 contagiati

Giovedì 18 marzo –10,84% – 1.997 contagiati







Sale il numero degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva è di 1.591 posti letto sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva nelle 24 ore è leggermente aumentato. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili 501 posti letto sull’intera rete ospedaliera, ma ci sono ospedali dove la concentrazione riduce la capacità di assorbimento della domanda.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 314.986 da inizio pandemia in Campania.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.205. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 209.805.

Sono 13 i morti, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.843 quelle campane da inizio pandemia. Sono 4.365 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.569, rispetto a ieri 7 in più. Sono 155 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 3 in più di ieri ma con 19 nuovi ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 779 unità e ritorna nuovamente sopra i centomila ed esattamente 100.338, aumenta invece di 770 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 98.614.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 183.961 (+1.240)

– Provincia di Salerno : 50.434 (+271)

– Provincia di Avellino : 14.163 (+129)

– Provincia di Caserta : 49.917 (+278)

– Provincia di Benevento : 7.925 (+71) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Il contagio in Italia