“I benefici sono superiori ai rischi il vaccino non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi“. Così l’agenzia europea per il farmaco dà il via libera ad AstraZeneca.

Dopo quattro giorni i cittadini italiani potranno ritornare già dal pomeriggio di domani a essere vaccinati con il vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese. L’annuncio è stato fatto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi pochi minuti dopo che l’Ema che ha dato conferma della sicurezza ed efficacia del vaccino sospeso lunedì scorso.





L’Agenzia europea del farmaco si è pronunciata sul vaccino Covid di AstraZeneca al termine della riunione del Comitato per la farmacovigilanza (Prac). La direttrice Emer Cooke ha annunciato ulteriori approfondimenti, ma ha dichiarato il prodotto “sicuro ed efficace”. L’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, aveva deciso di sospendere in via del tutto precauzionale e temporanea la somministrazione in attesa dei pronunciamenti dell’EMA. Lo stop in via cautelativa come in diversi paesi europei per accertare presunte reazioni avverse che, al momento, non sono dimostrate e in attesa dei pronunciamenti dell’EMA.

Il ministero della Salute ha confermato che le vaccinazioni, con il siero anti-Covid di AstraZeneca, riprenderanno in Italia da domani alle 15. Stando ai calcoli del Governo, la sospensione delle dosi AstraZenenca ha ridotto di circa 200mila vaccinazioni l’azione della campagna vaccinale italiana, rallentamento che dovrebbe essere recuperato in un paio di settimane.







Il responso positivo era atteso ed è stato accolto con soddisfazione dal premier Draghi che ha dchiarato: “La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. Lo stesso capo del governo da giorni insiste sulla necessità di una accelerazione e ha più volte dichiarato che è prioritaria la ripresa a regime della campagna vaccinale.

“La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. La campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità e con gli stessi obiettivi”, ha aggiunto Draghi, che guardando al futuro ha dichiarato che l’incremento nelle forniture di alcuni vaccini “aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti”.