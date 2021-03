Via libera ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Santa Lucia, nella frazione Franche. L’ok è arrivato dalla giunta comunale, riunitasi da remoto. “L’attuale condizione delle strade cittadine richiede continui interventi – afferma il sindaco Michele Palummo – sia a livello strutturale e organizzativo, sia per questioni legate alla fruibilità viaria e pedonale, nonché per garantire un adeguato decoro urbano.







La necessità di procedere urgentemente a lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria – continua – viene rilevata anche dall’aumento di segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano situazioni di disagio e di pericolo”. Nell’ambito della viabilità territoriale, la strada comunale Santa Lucia costituisce una strada secondaria che permette il collegamento tra il centro della frazione Franche e la sua periferia meridionale, rappresentata dagli abitanti di Santa Lucia, Gesinella e Resicco.

La strada Santa Lucia riveste tuttavia un’importanza potenziale in quanto, innestandosi alle due estremità nella strada provinciale “ex SS 366 per Agerola” nel tratto a vale e a monte del centro abitato di Pimonte, permette di bypassare tale centro abitato nel percorso compreso tra Gragnano e Agerola.