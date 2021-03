Il presidente Luigi Di Prisco, ha convocato il consiglio comunale di Sorrento in sessione straordinaria per il giorno 25 marzo 2021 alle ore 11 in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 16,30 in seconda convocazione.

“Tra gli argomenti all’ordine del giorno si segnala il nuovo regolamento per la Commissione Comunale Pari Opportunità – commenta Di Prisco – Un provvedimento grazie al quale sarà possibile ricostituire questo importante organo. Altro atto importante sarà l’approvazione del nuovo regolamento per i controlli interni. Infine, il consiglio comunale commemorerà uno dei pionieri dell’ospitalità in penisola sorrentina, Mariano Russo, scomparso recentemente”.







La seduta del consiglio comunale sarà chiusa al pubblico per il rispetto delle norme anti-Covid-19 ma sarà possibile seguire i lavori, collegandosi al sito https://streamingsorrento.com.