Il sindaco Vincenzo Ascione positivo al Covid. Ieri aveva avuto la notizia ufficiosa della negatività al tampone, e questa mattina si è recato al Comune per gli impegni istituzionali. il primo cittadino torrese, del resto, non presentava alcun sintomo particolare, riconducibile al virus.

E’ proprio nella sua stanza ha ricevuto il messaggino dall’Asl che gli comunicava l’esito positivo del tampone. A quel punto è dovuto ritornare nella sua abitazione e mettersi in isolamento domiciliare.







Il primo cittadino già non aveva partecipato alla seduta di Consiglio comunale di lunedì 15 marzo, proprio per motivi precauzionali, avendo sintomi verosimili da coronavirus come tosse, malessere generale e mal di gola, ma era risultato negativo al tampone.

“Per fortuna – ha affermato Ascione – non mi sono soffermato a parlare con nessuno. Ero da poco arrivato al Comune quando mi è stata notificata la positività al Coronavirus. Comunque mi sento bene e non ho alcun sintomo particolare”.







Già il 17 dicembre scorso il primo cittadino di Torre Annunziata aveva temuto di essere stato colpito dal Covid. Ascione era stato in isolamento domiciliare preventivo.

A dicembre, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, Ascione aveva deciso di sottoporsi precauzionalmente al regime di quarantena presso la propria abitazione, in attesa dell’esito del tampone già effettuato. Tampone che poi, in quella occasione fu confermato negativo.

Oggi, nonostante la prima indiscrezione che parlava di tampone negativo, Vincenzo Ascione è invece risultato positivo.