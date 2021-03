Non è piaciuto l’ennesimo pareggio ottenuto mercoledì contro il Team Nuova Florida, in verità, un pareggio che poteva andar anche peggio se non ci fosse stato Esposito a neutralizzare qualche pericolo.

A seguito di ciò il Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro ha esternato la sua giusta rabbia contro la squadra e già che c’era, anche contro l’amministrazione comunale, colpevole di non aver procurato gli sponsor promessi invano e peggio di non aver ancora provveduto allo stadio.







Ovviamente chi ha sborsato tanti soldini, avrebbe voluto vedere un risultato, anche se si sono fatti alcuni errori, campagna acquisti, viaggi di direttori e varie, ma il vaso si è rotto e lo stesso presidente, forse sta per salutare la nostra città.

Stavolta però non è di certo colpa dei tifosi, ma qualcosa non è andata per il giusto verso.

Lo stesso Mazzamauro ha preso un provvedimento per domenica. In campo con maglie arancione e senza lo stemma, ma solo con gli sponsor: “i ragazzi non sono degni di questa maglia”.







Tempi amari in arrivo? Forse si ricomincia da zero? Beh con la pandemia che ancora insiste in questa nazione, non è certo un vaccino, perdere anche il Savoia, ma ormai stiamo assuefacendoci a tutto… Possiamo solo sperare che la maglia bianca risorga, non so come, ma ci spero.

Se se… chi disperato spera, disperato more… E non fare l’uccello del malaugurio, può essere che tutto si aggiusti… forse.

Ernesto Limito