Non è estate se non si va al mare, siete d’accordo? Per gli amanti del sole, dell’acqua e della salsedine i mesi estivi sono sinonimo di mare, mare e ancora mare. Non esiste altro se non il relax e il divertimento che questo tipo di vacanza offre.

Da giugno a settembre e con tutte le bellissime coste che il Belpaese ci offre non c’è che l’imbarazzo della scelta. In famiglia, con gli amici, o anche da soli, perché no, in estate serve rigenerarsi. E proprio il mare ha tutti gli elementi che servono per staccare la spina, godersi il sole e la tintarella per ritornare in ufficio non solo abbronzatissimi ma carichi per ricominciare.

E se anche tu stai pensando alle vacanze già da ora sappi che non è sbagliato. Hai la possibilità di vagliare tante opzioni e possibilità così da poter scegliere con calma e attenzione senza organizzare tutto all’ultimo minuto. Per il 2021 resta in Italia e scegli una o più località della nostra bella Penisola che sicuramente riesce a sorprendere sempre e comunque.

Abbiamo così tanti bei gioielli che non si finisce mai di conoscerli e apprezzarli. Se stai organizzando una vacanza al mare in Italia potresti affidarti a Tramundi, la travel company online che ti accompagna nella scelta più indicata per te e ti propone itinerari sicuri e organizzati nei minimi dettagli, con proposte fresche, innovative e studiate per dare sempre il meglio ai viaggiatori.

Sei mai stato nelle Cinque Terre? Se hai poco tempo, Tramundi ti propone una full immersion di quattro giorni per portarti nel cuore di un Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Riomaggiore, Portovenere, Levanto, Monterosso e Manarola, sono alcune delle località che attraggono turisti da tutto il mondo. Mare e sentieri alla scoperta della Riviera Ligure.

E se sei, invece, un amante del surf ti consigliamo la Sardegna, da vivere in un modo tutto diverso rispetto ai soliti itinerari scoprendo il lato più selvaggio dell’isola, tra le spiagge più belle e le onde più alte.

Per chi vuole invece una vacanza a cavallo tra mare, storia e cultura il tour perfetto è quello della Costiera Amalfitana. Capri, Amalfi e Positano, tra i must have del territorio per poi andare alla scoperta della vita nelle residenze reali con la reggia di Caserta ed i suoi magici giardini, le case affrescate di Pompei e Ercolano piene di storia e memoria fino a Napoli, dal mare ai quartieri più belli come Spaccanapoli ed i segreti di San Gennaro.

Questo e molto altro ancora per un’estate che profuma di mare e di tricolore. L’accoppiata vincente per le vacanze migliori.