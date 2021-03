E’ salvo per miracolo il bimbo di quattro anni che oggi pomeriggio è precipitato dal quarto piano del balcone della propria abitazione a Casalnuovo in via de Curtis 77, al parco Ciser. Il piccolo, che non ha mai perso conoscenza, ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita, è tuttavia ricoverato in prognosi riservata.







Una pattuglia dei carabinieri ha scortato l’ambulanza che ha soccorso il bambino e lo ha portato all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dove i medici lo stanno sottoponendo alle cure del caso.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il piccolo era sul balcone mentre la madre 39enne stava cambiando il pannolino del fratellino.







l fatto è avvenuto in pochissimi secondi, quando Giuseppe, nel tentativo di raccogliere un giocattolo che gli era caduto si sarebbe affacciato e avrebbe perso l’equilibrio, precipitando. La caduta è stata attutita dai fili per stendere la biancheria dei piani sottostanti.