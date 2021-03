Vola la Juve Stabia che espugna con l’autorità e il pragmatismo della grande squadra anche il “Marcello Torre” di Pagani, sconfiggendo in un avvincente derby la formazione azzurro stellata di casa con il punteggio di 3-1.

E’ il sesto successo di fila in trasferta ed il quarto consecutivo dei gialloblù di mister Padalino, che si assestano al quinto posto in classifica con 49 punti nella griglia play off.







Dopo un bel primo tempo terminato sull’1-1 con reti di Marotta (otto reti per lui con le vespe) che apre le danze e pareggio dell’ex Diop, la Juve Stabia mette la freccia ad inizio ripresa con una sontuosa doppietta del difensore Caldore, che di testa beffa il portiere Baiocco finalizzando un’azione d’angolo di Vallocchia in entrambe le occasioni e mettendo così k.o la squadra del tecnico Di Napoli.

La Paganese ha profuso tanta grinta e agonismo in questo sentito derby, ma alla fine ha dovuto issare bandiera bianca. Decisamente marcato il gap tecnico fra le due contendenti a favore degli ospiti, come d’altronde la classifica testimonia. La squadra salernitana con questa sconfitta resta pericolosamente invischiata nelle zone calde della classifica. La prossima settimana la Juve Stabia osserverà un turno di riposo, mentre nella successiva giornata giocherà contro il Potenza ancora in trasferta.

La partita

La Paganese di mister Raffaele di Napoli si schiera con il 3-5-2: in attacco ci sono Diop e Raffini. Assente l’attaccante Mendicino per squalifica, oltre agli infortunati Campani, Di Palma, Esposito, Criscuolo e l’esperto Scarpa.







La Juve Stabia del trainer Padalino adotta il consueto 3-4-3: in attacco c’e’ Marotta supportato da Fantacci e Orlando. A centrocampo sulle fasce Scaccabarozzi e Rizzo. Tanti gli assenti tra le fila stabiesi, come i portieri Russo e Gianfagna, i difensori Esposito, Lia , Troest, i centrocampisti Mastalli, Suciu, Fioravanti e gli attaccanti Cernigoi e Borrelli.

Il derby vede subito la Juve Stabia in attacco: al 2’ Scaccabarozzi pennella un preciso cross da punizione sulla fascia destra, in area locale si accende una mischia con un batti e ribatti, Marotta tenta la conclusione verso la porta difesa da Baiocco e un difensore della Paganese fa muro respingendo la palla. La Paganese non sta a guardare e cerca manovre offensive partendo dalla sua fascia sinistra con Squillace. All’8’ Zanini ci prova dal limite dell’area stabiese senza soverchie preoccupazioni per Farroni.

La partita si snoda su ritmi molto veloci con le due compagini che si propongono in attacco. Al 12’ il bomber stabiese Marotta tenta una conclusione dal limite con palla alta, però la qualità del tiro é inficiata da un cattivo rimbalzo della palla sul terreno gibboso. Un

minuto dopo Fantacci se ne va in dribbling seminando vari difensori della Paganese, ma alla fine non riesce a concludere in area avversaria.

Al 15’ risponde Diop della Paganese che in area della Juve Stabia di testa mette fuori su assist dalla sinistra.

Al 17’ squillo della Juve Stabia che passa in vantaggio: Marotta, sempre lui, se ne va defilato sulla destra, pescato da un sontuoso assist no look di Berardocco, supera in velocità un paio di avversari, entra in area e con diagonale di destro beffa Baiocco per l’1-0 per i gialloblù.

Al 20’ stessa azione per la Juve Stabia con Marotta che se ne va sulla destra e conclude a rete, Baiocco devia in angolo evitando il raddoppio.

La Paganese tenta la riscossa: al 25’ Diop si libera in area stabiese, il suo tiro centrale viene parato con sicurezza da Farroni. Sul capovolgimento di fronte al 26’ il portiere Baiocco non riesce a trattenere un tiro di Orlando dal versante sinistro, sulla palla si avventa Scaccabarozzi, che viene messo giù dal portiere nel tentativo invano di bloccare la palla vagante, su cui poi Orlando interviene e mette alle stelle, ma l’arbitro in precedenza non assegna il penalty nonostante le reiterate proteste degli stabiesi.







Al 28’ Paganese vicina al gol con tiro da fuori area di Zanini che becca la parte alta della traversa con un preciso lob. Un minuto dopo pareggio della Paganese: errore in uscita della difesa stabiese con Elizalde che cincischia nel rilancio, palla a Zanini la cui conclusione viene salvata da Farroni, arriva poi sulla corta respinta l’ex Diop che risolve la mischia insaccando da pochi passi.

Al 34’ grande occasione della Juve Stabia con conclusione di Scaccabarozzi dalla fascia destra e palla di un niente fuori. La partita e’ molto veloce e al contempo giocata con molto agonismo come si conviene ad un derby molto sentito. Il primo tempo termina in parità sull’ 1-1: match davvero denso di azioni gol e molto emozionante.

La ripresa vede la Juve Stabia partire in attacco a testa bassa: al 2’ corner dalla sinistra di Vallocchia e la “torre” Caldore in area avversaria insacca di prepotenza.

Al 6’ terzo gol della Juve Stabia con identica azione del secondo: corner da sinistra e Caldore beffa di testa Baiocco che esce male.

Nonostante il doppio svantaggio la Paganese ci mette tanta grinta ed agonismo per tentare il tutto per tutto. La Juve Stabia risponde con tanto carattere e determinazione, contenendo le manovre offensive della Paganese e smorzandone le velleità. I gialloblù abbassano il baricentro nella parte finale del match controllando la partita con la Paganese ormai groggy.

Al 44’ ci prova anche Iannoni con un diagonale e Baiocco para. La partita non ha più niente da dire e la Juve Stabia si gode il meritato successo ottenuto per 3-1.

Tabellino

Paganese (3-5-2): Baiocco 4.5; Schiavino 5 (10’ st Cernuto 5) Sbampato 5 Sirignano 5 (23’ Cipagna 5); Carotenuto 5 Onescu 5 Volpicelli 5 (4’ st Guadagni 5.5) Zanini 6 Squillace 5.5; Diop 6 (23’ st Mattia 5) Raffini 5. All.: Di Napoli 5.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 6; Mule’ 6.5 Elizalde 6.5 Caldore 7.5; Scaccabarozzi 6.5 Berardocco 6.5 (45’ st Bovo sv) Vallocchia 7 Rizzo 6; Fantacci 6.5 (35’ st Guarracino 6) Marotta 7.5 (45’ st Ripa sv) Orlando 6 (24’ st Iannoni 6). All.: Padalino 8.

Arbitro: De Tommaso di Rimini 5. Guardalinee: Ciancaglini-Fontemurato. Quarto ufficiale: Maranesi di Ciampino. Marcatori: 17’ pt Marotta (JS), 29’ pt Diop (P), 2’ st Caldore, 6’ st

Caldore (JS) Ammoniti: Schiavino (P), Onescu (P), Zanini (P), Rizzo (JS), Iannoni (JS). Note: partita a porte chiuse. Angoli 2-4. Recupero: 0’ pt- 3’ st.

Domenico Ferraro