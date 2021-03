Finalmente inizia la sperimentazione di un vaccino tutto italiano. Oggi a Caserta presso l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è partita la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera.







Tra i primi cinque volontari anche lo scrittore, ex magistrato, Enrico Carofiglio che ha affermato: “Tutto il mio terribile fastidio e il bisogno di cercare di collaborare mi hanno permesso, per una circostanza casuale, di incrociare la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera. Non mi sento un eroe, quando ho saputo della sperimentazione mi è venuto spontaneo partecipare”.





Con Carofiglio anche il giornalista Rai Geo Nocchetti, che ha rilasciato una dichiarazione ai colleghi giornalisti: “Ho deciso di aderire perché in un momento in cui a causa di una comunicazione non proprio esaustiva, sapere che un operatore dell’informazione sceglie di fare il volontario per un vaccino sperimentale credo possa in qualche modo servire a quanti in queste ore sono dubbiosi sui vaccini o non si stanno presentando”.

Il direttore generale del nosocomio casertano, Gaetano Gubitosa, così si è così espresso: “Siamo probabilmente tra le prime aziende ospedaliere in Italia ad aver dato seguito alla sperimentazione della seconda fase di questo vaccino e questa mattina abbiamo somministrato il vaccino ai primi cinque volontari; da domani, e per tutta la settimana, daremo il vaccino ad una decina di persone al giorno”.







I volontari da sottoporre a questa sperimentazione sono scelti dal responsabile aziendale della sperimentazione, il dottore Paolo Maggi. “Da domani, e per tutta la settimana, daremo il vaccino ad una decina di persone al giorno”.

Questa è una giornata importante per la ricerca italiana ha dichiarato Gubitosa, che ha aggiunto: “Solo coi vaccini si potrà riuscire a superare questa grave pandemia. Purtroppo negli ultimi giorni si sono registrati aumenti di casi di ricoveri. Siamo comunque sempre all’erta e per questo motivo dobbiamo confidare nell’efficacia dei vaccini affinché presto possiamo lasciarci alle spalle questo malanno”.

mlc