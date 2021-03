Erano attesi da tempo e annunciati dall’amministrazione comunale boschese. Via Carlo Alberto, una delle arterie più importanti di Boscotrecase, era ormai diventata impraticabile e a dire il vero già da un bel po’.







La strada anni fa era stata ripavimentata con la pietra lavica e con lavori oggettivamente discutibili e che poco avevano a che fare con il classico modo di dire “a regola d’arte”. Certo per giudicare è necessario essere del campo, ma a percorrere la strada che porta in Piazza Sant’Anna, già dopo pochissimo tempo dalla sua realizzazione, la valutazione del risultato finale era ben chiara. Lavori fatti in pietra dell’Etna, dato che dalle cave del quiescente Vesuvio è vietata da tempo l’estrazione e soprattutto una pavimentazione fatta con i sampietrini, tuttalpiù romani, e non con il classico basolato, quello sì, classico dei comuni vesuviani,

In ogni caso i lavori di rifacimento sono iniziati questa mattina. L’intervento riguarderà sia la realizzazione della rete fognaria che il rifacimento del manto stradale.







“Un’opera fondamentale per la nostra comunità – ha pubblicato sui canali social l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Carotenuto – attesa da anni, rientrante nel secondo lotto, i cui lavori sono cominciati a luglio 2020 e rispetto ai quali, di concerto con la Gori, sono stati posticipati gli interventi più complessi”.

Dopo via Carlo Alberto toccherà a via Prolungamento Calabrese e via Rivo Carotenuto, anche queste ultime saranno interessate dalla realizzazione della rete fognaria oltre che dal rifacimento del manto stradale.







“Per via Carlo Alberto è necessaria la collaborazione di cittadini e commercianti ai quali chiedo scusa per gli eventuali disagi che subiranno, ma è un intervento necessario grazie al quale, finalmente, restituiremo funzionalità e decoro ad una delle strade più belle della nostra cittadina”, ha concluso il primo cittadino.