Infatti ci sono stati due interventi, uno su Viale Mazzini dove si sono iniziati i lavori di potatura delle magnolie e l’altro i via Nolana, all’interno dei giardini adiacenti le palazzine Iacp, dove il RotarAct Club Pompei, assieme all’Amministrazione, ha piantato un albero di tiglio, per combattere lo smog e l’inquinamento. Infatti il tiglio è noto per le sue proprietà benefiche proprio per contrasto all’inquinamento da smog.







L’iniziativa è stata portata avanti dal Rotaryact che ha voluto omaggiare il Comune di Pompei in occasione della giornata rotariana dell’ambiente, nell’ambito della quale i vari distretti Rotary si sono uniti nel progetto “Insieme per l’ambiente”. Una lodevole iniziativa di cui sicuramente beneficeranno i cittadini Pompeiani.

I.M.