La FF Napoli calcio a 5 promossa in A1! 18 vittorie consecutive ed oltre 100 goal segnati

Riportiamo le voci dei protagonisti di questo salto di categoria, i giocatori: “Emozione grandissima, serie A meritata”. La FF Napoli calcio a 5 viene promossa matematicamente nella serie A1 del calcio a 5 FIGC.

“Ci siamo meritati questa promozione, bravi tutti – dicono Fortino ed Hozjan. – Una grandissima gioia, un momento indescrivibile – continua in coro Renoldi. – Abbiamo lavorato, sofferto e non ci sono parole”. “Sono tre anni che sogniamo questo, c’è un’emozione grandissima – le parole rotte dalla felicità di De Simone. – Un percorso lungo, finalmente abbiamo portato a casa questo campionato ma non è finita qui – afferma capitan Perugino. – Una soddisfazione enorme, faccio i complimenti a tutti ed in particolare a mio padre che ha voluto più di tutti questa vittoria e l’ha dimostrato”. “Incredibile – piange Luis Turmena, – sono qui da tre anni e ho abbracciato questo progetto in B. Uno dei giorni più belli della mia vita, sia professionalmente sia umanamente e ci tengo a ringraziare società, i tifosi e tutti i componenti di questo gruppo. Adesso festeggiamo, ce lo meritiamo”. “Sono molto contento – dichiara un frizzante Ganho, – anche io qui dalla Cadetteria e da allora ambivamo a questo traguardo. Vamos”. “Una vittoria bellissima – continuano negli spogliatoi Tiziano Chilelli ed Enzo Milucci, – siamo arrivati strada facendo e siamo stati accolti magnificamente”. “Per me è un trionfo importantissimo, avevo detto che mi mancava il campionato di A2 – scherza Foglia – e adesso posso terminare la mia carriera”. “Raggiunto un sogno con questi splendidi amici – ai microfoni Amirante. – Un anno fantastico per me – chiosa Arillo, – dal primo giorno abbiamo meritato tutto questo”.