Finalmente la giunta di Volla, assenti gli assessori Coppeto e Lipari, ha approvato, venerdì scorso, il provvedimento per la sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu.

La mozione era stata avanzata da Fratelli d’Italia circa un anno e mezzo fa, l’11 settembre del 2019 e in essa si leggeva: “Questa mozione ha l’intento di tutelare il diritto alla mobilità già sancito dalla Costituzione nonché dalla Convenzione Onu e limitare, almeno in parte, le difficoltà che quotidianamente i disabili sono tenuti ad affrontare… un provvedimento che consenta ai veicoli dei disabili muniti di contrassegno di sostare gratuitamente negli stalli di parcheggio delimitati da strisce blu, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.







Un parto caratterizzato da un travaglio infinito per una decisione di buon senso adottata tra l’altro da molti comuni d’Italia, Napoli compreso.

Da quel momento molte cose sono cambiate nella politica vollese, i “Fratelli d’Italia” guidati da Giuseppe Annone che erano all’opposizione, ora sono in maggioranza con il sindaco Pasquale Di Marzo, ma le motivazioni restano le stesse. “Provare a ridare dignità a Volla, città che non intende “lucrare” sulle disabilità e sui portatori di handicap” dicevano da destra i rappresentati della Giorgia nazionale, e aggiungevano: “C’è chi lavora per ridare dignità chi soffre e al nostro comune e chi si accapiglia per affermare le proprie personalissime posizioni”.





Oggi finalmente Volla si pone come una cittadina che guarda verso il futuro e che non si riempie solo la bocca di belle parole, ma con fatti tangibili adotta provvedimenti concreti che faciliteranno la vita dei cittadini meno fortunati.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo ulteriore il risultato ottenuto. Abbiamo lavorato per questo obiettino, da oggi la nostra Volla è una città ancora più civile”, ha dichiarato il consigliere Giuseppe Annone. “Siamo una forza politica che, al di là degli scanni che occupa, opposizione o maggioranza che sia, guarda principalmente alla crescita sociale e al futuro della nostra città”.

Filippo Raiola