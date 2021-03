Sull’Isola di Capri parte la terza fase della campagna vaccinale. In entrambi i comuni della splendida perla del golfo di Napoli, infatti, verranno vaccinati gli anziani di età compresa tra i 70 e i 79 che si sono prenotati sulla piattaforma regionale. Le dosi saranno inoculate domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo, ininterrottamente dalle 9 di mattina alle 16.00 e comprenderanno anche i soggetti definiti fragili.







Per i residenti del Comune di Anacapri, il punto di vaccinazione saranno, come già in precedenza le strutture del Centro Multimediale Mario Cacace, mentre per i cittadini capresi resta la tendostruttura San Costanzo di Palazzo a Mare.

Anche questa volta sono state attivate le modalità di trasporto tramite bus privati e carrellini elettrici per tutti coloro che hanno problemi di deambulazione o che si trovano in zone interne difficilmente raggiungibili se non a piedi. Il servizio verrà attività a seguito di richiesta da parte degli interessati.